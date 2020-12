Koronavirus ONLINE: Zákaz návštěv po mimořádném jednání vlády. A Slováci dolyžovali

Sociální lůžka pro bezdomovce s nařízenou karanténou nebo prokázanou nemocí covid-19 jsou v Ústeckém kraji připravená v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) v Mostě. Budou tam zatím mířit lidé bez přístřeší z celého regionu. Dosud tomuto účelu sloužil zámek v Hliňanech nedaleko Ústí nad Labem, kde byla pro bezdomovce lůžka hrazená krajem. Vedení kraje se zatím rozhoduje, co s objektem bude dál, řekl dnes hejtman Jan Schiller (ANO).

„Všichni starostové dostali koordinační telefonní čísla na koordinátora a měli by se dávat (bezdomovci) do LDN, místa jsou tam připravená,“ uvedl hejtman. Schiller dříve novinářům řekl, že by se mohla sociální lůžka do Hliňan vrátit, protože jsou hrazená pojišťovnou a kraj by za ně už nemusel nic platit. Vedení kraje o tom bude podle něj ještě jednat.