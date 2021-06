Koronavirus ONLINE: Za neděli 42 případů. A k očkování se přihlásila jen třetina mladých

Na závěrečném vysvědčení tohoto školního roku by měly školy s ohledem na výuku na dálku využít spíš než známek slovního hodnocení, případně kombinace obou způsobů hodnocení. Podobně jako už v pololetí jim to doporučilo ministerstvo školství. Omezený rozsah probraného učiva kvůli distančnímu vzdělávání by podle něj neměl být důvodem k nehodnocení a vysvědčení by mělo zohledňovat i to, jak žák pracoval při distančním vzdělávání. V pololetí podle České školní inspekce (ČŠI) navzdory doporučení ministerstva na vysvědčení jednoznačně převládala klasifikace.