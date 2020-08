Koronavirus ONLINE: Z Chorvatska si přivezlo nákazu dalších 24 Čechů. A nové ohnisko v Ostravě

V takzvancýh drive-in volebních stanovištích, která by podle dnešní dohody sněmovních stran měla umožnit hlasovat lidem umístěným v karanténě v senátních a krajských volbách, bude možné hlasovat pouze z motorových vozidel. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna dnes novinářům řekl, že s tím počítá předpis, který by měla projednat vláda na svém příštím zasedání 17. srpna a o dva dny později by se jím měla zabývat Sněmovna.

Hlasování z auta by mělo být k dispozici na 78 stanovištích, v jednom v každém okrese. Hlasovat by se mělo ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. „Obsluhu bude zajišťovat armáda, budou tam tři vojáci a odborný zapisovatel, který bude dohlížet na zákonnost procesu,“ uvedl Mlsna.