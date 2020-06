Koronavirus ONLINE: Vyléčený pacient na Vysočině je znovu pozitivní. A Česko otevřelo hranice

V Jihočeském kraji se v poledne otevřely všechny hraniční přechody. Provoz na nich už neomezují žádné kontroly. Platí to i pro menší silniční a turistické přechody. Policisté, kteří projíždějící vozidla na hranicích v době koronavirové krize kontrolovali, přechody téměř po třech měsících opustili. Řekl to jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Lidé nyní mohou vycestovat do Rakouska a Německa, aniž by je na české straně někdo kontroloval.

O úplném uvolnění cestování mezi Českem, Rakouskem a dál Maďarskem rozhodla dnes na mimořádném jednání vláda. Jednání s Německem pokračují, Češi se mohou z Německa od 12:00 vracet bez povinnosti testu na koronavirus. Na německé straně ale dále trvají omezení a při namátkových kontrolách musejí Češi předkládat doklad, který je k cestě do Německa opravňuje. Německo chce podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) koordinovat otevírání svých hranic i s dalšími sousedy, proto nepřistoupilo na úplné zrušení omezení.

Tuzemští dopravci začnou s postupným obnovováním spojů do okolních zemí. První vlaky na Slovensko vyšle RegioJet v neděli, od pondělí pak také České dráhy a o týden později Leo Express. V polovině června pak přibudou i další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat se naopak musí nadále u vlaků do Polska.