Koronavirus ONLINE: Vojtěch změnil mapu viru. Vrací se švédské stoly a venku budeme bez roušek

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse by se jakákoli budoucí vakcína proti covidu-19 měla stát globálně sdíleným veřejným statkem. Tedros dnes podle agentury Reuters vyzval vrcholné představitele, aby takovou myšlenku podpořili.

Očkovací látky by podle Tedrose měly být všeobecně přístupné. „Mnoho vůdců podpořilo myšlenku učinit z jakékoli vakcíny globální veřejný statek, ale mělo by se to dál prosazovat,“ řekl Tedros na dnešní tiskové konferenci. „Potřebujeme skutečně celosvětový politický závazek a celosvětovou shodu dříve, než produkt vůbec budeme mít,“ řekl Tedros.