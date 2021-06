Koronavirus ONLINE: Vojtěch žehlí chaos s PCR testy, 475 případů za úterý a COVID 2021 končí

Minulý měsíc americký prezident Joe Biden oznámil, že se Spojené státy chystají do konce června rozdělit do zahraničí 80 milionů dávek vakcín proti covidu-19. O dva týdny později však stále není jasné, komu je chce Washington poskytnout nebo kdy přesně se tak začne dít, upozorňují americká média. Dodávky by jistě ocenili ve Střední a Jižní Americe, kde je proočkovanost ve srovnání s USA velmi nízká.