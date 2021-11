Koronavirus ONLINE: Vojtěch vyzval k odložení vánočních večírků a respirátor radí i na trzích

Vojtěch vyzval k rušení či odkládání večírků

"Velmi doporučujeme organizátorům velkých hromadných akcí i večírků, které nás třeba čekají, a nebo jsou plánovány předvánoční večírky, srazy apod., aby, pokud je to možné a není to nějaké nezbytné setkání, tak tyto akce v tuto chvíli zrušili, potažmo odložili. Různé firemní večírky před Vánoci - to může být další zdroj šíření nákazy, to může být další zdroj různých clusterů. V tomto směru si myslím, že není nezbytně nutné v této situaci, ve které se nacházíme, podobné akce, aby se konaly," říká ministr Vojtěch na tiskovce.

Firmy vyzval, aby využily v maximální možné míře home office. "Aby skutečně nechali zaměstnance pracovat z domova. Teď je to zcela na místě, protože ty kontakty v rámci pracovních kolektivů jsou velmi rizikové," podotkl.