Koronavirus ONLINE: Vojtěch varoval dovolenkáře v moře. A karanténa pro 200 tisíc lidí

„Mrzí mě, že jsem onemocněla a nemohla jsem se dneska účastnit debaty OVM a okomentovat to, co se v diskuzi u pana Moravce probíralo hlavně v souvislosti s vouchery do lázní. Škoda, že se ČT nedotázala i samotných lázní, jak program vnímají a pro které jsme to celé připravili,“ uvedla na facebooku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

„Funguje naše hotline a na kudyznudy.cz reagujeme na požadavky jednotlivých lázní. Celý projekt byl v detailu konzultován se Svazem léčebných lázní. Zapojení do systému voucherů není pro lázně povinné, ale těm, které jsou v obtížích s kapacitou, má pomoci,“ odmítla kritiku.