Koronavirus ONLINE: Vojtěch varoval dovolenkáře u moře. A roušky se vrátí na podzim?

Nošení roušek by se mohlo vrátit na podzim, řekl v Epicentru Blesku epidemiolog Rastislav Maďar. Za jakých okolností a kdy bychom je měli znovu nasadit, teď řeší komise ministerstva zdravotnictví. Experti se obávají toho, že se situace může zhoršit kvůli nástupu dalších respiračních onemocnění. „Když si představíte, co nás může čekat, tak je to neveselé pomyšlení. Nemyslím, že by nás zahlcoval koronavirus, ale to, že splyne se sezonou respiračních nákaz a že těch stavů, které budou vypadat jako koronavirus, i když nebudou, bude obrovské množství,“ doplnil Maďar v Epicentru Blesku.