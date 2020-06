Koronavirus ONLINE: Vojtěch stáhl roušku a zaradoval se. A skok o 118 nakažených za den v ČR

„Od července bez roušky! Dnes je to přesně 3 měsíce od chvíle, kdy jsme je nasadili. Staly se symbolem této krize. Jejich plošným nošením jsme zamezili masivnímu šíření koronaviru, a inspirovali tak řadu dalších zemí. Ale už je můžeme odložit,“

uvedl dnes na Facebooku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Ve většině míst republiky je klidná situace, řada regionů nezaznamenala poslední dobou žádné pozitivní případy. Roušky bychom tedy od 1. července ponechali jen v lokalitách, kde je nepříznivá epidemiologická situace. Pokud by dnes byl začátek července, byla by to Praha a okres Karviná, ale uvidíme, jaký bude vývoj. Včas zveřejníme, jakých regionů by se opatření nadále týkalo,“ vzkázal Vojtěch.