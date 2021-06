Koronavirus ONLINE: Vojtěch si dupl u táborníků, soud „vyšplouchl“ vládu a Duškovo varování

Senát dnes schválil nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Tuto zkrácenou práci se státním příspěvkem by mohla po dohodě v tripartitě zavést vláda. Lidé by v době výpadku dostávali za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu. Opatření upravuje novela o zaměstnanosti. K tomu, aby začala platit, musí ji podepsat prezident.