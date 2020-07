Koronavirus ONLINE: Vojtěch na Karvinsku připustil ráznější omezení. A Babiš vyjel do lázní

Vláda bude dotlačena vzhledem k důsledkům koronavirové krize k přehodnocení priorit. V České televizi to v neděli řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Její strana se chce vrátit například k jednání o progresi daně z příjmů právnických osob. Podle člena výboru Pavla Juříčka (ANO) se Česko zvyšováním daní z krize nedostane. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před týdnem v ČT řekla, že nepočítá s tím, že by do konce volebního období přišla s nějakým návrhem změny daní.

„Ať se jim (vládě) to líbí, nebo ne, když to nebudou chtít udělat v roce 2021, budou to muset udělat příští vlády,“ řekla Vostrá v souvislosti se změnami daní. Schodek rozpočtu podle ní bude astronomický a nelze jej konsolidovat pouze případným šetřením na jednotlivých ministerstvech. Mezi prioritami, které by kabinet měl pro příští rok přehodnotit, zmínila například některé investice ministerstva obrany.

Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že debata o zdanění právnických osob je na místě, v první řadě je podle něj ale důležité se zaměřit na nynější obcházení zákonů v souvislosti s vyváděním peněz nebo na daňové výjimky.