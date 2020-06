Koronavirus ONLINE: Vláda povolí akce pro 1000 lidí. A v divadle si dáte zas i „dvojku“

Země Evropské unie by měly do pondělka zrušit hraniční kontroly zavedené kvůli pandemii covidu-19. Vpouštět cizince přes vnější hranici EU bude možné postupně a koordinovaně od začátku července. Doporučila to dnes Evropská komise, podle níž mají být mimoevropské země rozděleny do skupin podle rizika šíření nákazy. Již od začátku letních prázdnin chce unijní exekutiva umožnit cestovat do EU lidem z balkánských zemí.

Na otevření hranic do poloviny června se minulý týden shodla velká většina unijních ministrů vnitra. Výjimkou je například Španělsko a Portugalsko, které plánují ukončit kontroly až na konci měsíce.