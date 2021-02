Koronavirus ONLINE: Vláda chce stav nouze do 16. března. Zeman poprvé za pandemii opustil ČR

Vláda shání v Poslanecké sněmovně hlasy pro prodloužení nouzového stavu. KSČM jí už nejspíš nepomůže. Pro zachování nouzového stavu je podle mluvčího Jiřího Ovčáčka i prezident Miloš Zeman. Hlava státu by byla prý i pro setrvání Romana Prymuly v křesle ministra zdravotnictví.

„Pan prezident je toho názoru, že je nutno pokračovat ve stávajících opatřeních i vzhledem k tomu, že je zde britská mutace viru,“ zmínil stanovisko Miloše Zemana v rozhovoru pro CNN Prima News jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Rozhodnutí KSČM nepodpořit prodloužení nouzového stavu může podle Ovčáčka přispět ke zlepšení komunikace vlády s ostatními opozičními stranami. „Je důležité, že probíhají ta jednání a že jdou často do určitých detailů,“ řekl Ovčáček a zmínil například jednání o návratu dětí do škol. „Ale především to chce odpovědnost a méně sobectví,“ dodal hradní mluvčí.

Vyžadovat případný pád vlády v době pandemie by bylo podle Ovčáčka nezodpovědné. „Je to věc, která by nikomu nepomohla a ve výsledku by ve volbách všechny poškodila. Nejen vládní, ale také opoziční strany,“ míní Ovčáček, podle kterého by z takové situace mohly těžit nové subjekty, které se do takové situace nedostaly.

Ovčáček také zopakoval už dřívější slova prezidenta Zemana, že by hlava státu uvítala, kdyby byl i nadále ministrem zdravotnictví Roman Prymula.

„Od počátku má pan prezident názor, že ministrem zdravotnictví měl zůstat pan profesor Prymula. Je to odborník na svém místě,“ reagoval Ovčáček na Primě. Vše je prý ale v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO). „Vyčkal bych v tomto směru setkání pana prezidenta s panem premiérem,“ dodal mluvčí Miloše Zemana.