Koronavirus ONLINE: Vláda chce nouzový stav do 31. března. Zakážou Čechům cesty nad 20 km od domova?

Za paskvil označili předlohu pandemického zákona senátoři Václav Láska (SEN 21) a Jan Horník (STAN). Láska se pak do ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) pořádně opřel.

„Málokdo z lidí je dnes schopen říci k dnešnímu dni, co vlastně může a co nemůže. Je v tom absolutní chaos. Vláda se nenaučila za rok komunikovat. Ani na svých tiskovkách, ani na nějakém oficiálním webu. A divíte se, že lidé už jsou z toho zmatení, když neví, co platí? Divíte se, že mají plné zuby toho, když vládní politici sami nejdou příkladem? Když si chodí do restaurací, chodí si na mejdany?“ tázal se Blatného.

„Lidé jsou z toho unavení a vy je teď dorazíte tím, že řeknete, že za to jsou odpovědní oni! Je to zbabělost. Je to velká zbabělost,“ vytkl senátor ministrovi, který zde předlohu hájil. Pandemický zákon se nyní vrací do Sněmovny s pár úpravami.