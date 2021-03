Koronavirus ONLINE: Vláda chce dalších 30 dní stavu nouze a Babiš připustil výměnu ministrů

Španělsko bude očkovat vakcínou od AstraZeneky lidi do 65 let

Španělsko bude vakcínou proti covidu-19 od britsko-švédské firmy AstraZeneca očkovat zdravé osoby ve věku od 18 do 65 let. Oznámila to dnes večer podle agentury Reuters ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová. Před pozastavením očkování touto látkou před týdnem ji ve Španělsku dostávali lidé do 55 let. Podávání látky od britsko-švédské firmy bude obnoveno ve středu. Ministryně nevyloučila, že by se věkový limit mohl dále posunout poté, co se rada zdravotnických expertů seznámí s výsledky posledních klinických testů. V nich byly starší osoby zastoupeny výrazněji než v předchozích studiích. Kvůli nízkému počtu seniorů v prvních klinických testech nastavila věkový limit řada evropských států.