Koronavirus ONLINE: Vir je všude, lockdown nemá smysl, míní náměstkyně Vojtěcha. A sobotní rekord

„Lockdown nikdo nechce a je to to nejhorší, co se v České republice může stát,“ uvedl místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) v Partii na CNN Prima News. Podle něj už je tuzemská společnost dost rozdělená a není potřeba to přiživovat povinným očkováním nebo lockdownem, naopak je podle něj důležité, aby mohly dál děti chodit do škol a lidé do fabrik.