Koronavirus ONLINE: Velký nedělní nárůst nakažených v ČR. A Slovákům se plní nemocnice

Program na podporu zaměstnanosti Antivirus by mohl být podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly v polovině října prodloužen do poloviny příští roku. S jeho fungováním se v současné době počítá do 31. prosince. Středula předpokládá, že tripartita se na pondělním jednání shodne na podpoře automobilových firem právě formou Antiviru. Lepším řešením by bylo využití kurzarbeitu, ale Evropská komise ještě ani nezahájila notifikaci programu. Středula to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.