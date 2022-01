Koronavirus ONLINE: Válek si plácl s Pfizerem na nákup léku. A 328 tisíc případů ve Francii

Karanténa kvůli omikronu bude mít výjimky, Válek povolal Rakušana. A co další opatření?

Kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron vláda chystá úpravy některých opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény. Týkat se to bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) také pracovníků v sociálních službách, školství či zdravotnictví. Novinářům v pátek po jednání se zástupci zaměstnavatelů a Hospodářské komory Válek řekl, že očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. Pořadatelé také mají sami navrhnout, jaká další opatření by ještě jejich akce unesly.