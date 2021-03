Koronavirus ONLINE: Vakcína Pfizer zabírá i u dětí. A 7580 lidí v českých nemocnicích

V úterý v Česku přibylo 8568 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 2400 méně než před týdnem. Od začátku epidemie zemřelo už 26 222 lidí. Ve školách se koronavirem nakazilo dosud 48 014 učitelů a pracovníků ve školství, 40 jich zemřelo, uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ministr Robert Plaga (za ANO) má pak do 1. dubna, tedy prakticky okamžitě, předložit plán návratu dětí do škol, žádá o to školský výbor Sněmovny. A farmaceutická společnost Pfizer oznámila, že její vakcína proti covidu-19 vyvinutá ve spolupráci s firmou BioNTech se v klinických testech ukázala jako bezpečná a vysoce účinná u dětí ve věku 12 až 15 let. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.