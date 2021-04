Koronavirus ONLINE: V pondělí otevřou školy, zoo i část obchodů. A Blatný s Plagou končí?

Otevírání části obchodů od 12. dubna, které dnes schválila vláda, s epidemiologem Petrem Smejkalem a jeho odbornou skupinou nikdo nekonzultoval. Sdělil to na dotaz ČTK. Jím vedená Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) před tím, aby se otevření škol považovalo za signál k většímu rozvolňování, varovala ve stanovisku před Velikonocemi. Připomněla to viroložka Ruth Tachezy. Podle epidemiologa Rastislava Maďara souvisí otevření papírnictví a obchodů pro děti právě s návratem dětí do škol.

Což potvrdil na tiskové konferenci také ministr Blatný.

„Je to snaha o to splnit slib. Slib o tom, že se děti vrátí do škol. I slib, který jsme dali před zavedením toho nejtvrdšího lockdownu,“ dodal Blatný.