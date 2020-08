Koronavirus ONLINE: V LDN na Klatovsku bují nákaza a Čechům hrozí karanténa i jinde v EU

Třetina ze 120 000 lidí, kteří si stáhli poukazy na dotovaný pobyt v lázních, ho neuplatní. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to odhadl prezident Svazu léčebných lázní a šéf Lázní Jáchymov a Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Ministryně pro místní rozvoj (MMR) Klára Dostálová (za ANO) v pořadu uvedla, že ji Bláhovo vyjádření překvapilo. Lidé podle ní dosud uplatnili přes 5000 poukazů, další výrazný nárůst očekává po získání notifikace od Evropské komise, která by měla přijít v pondělí nebo v úterý. Vouchery mají být uplatněny do konce roku.

„Na poslední chvíli, týden před spuštěním projektu, přišlo rozhodnutí z MMR nebo obecně ze státní správy, že ten program naplňuje charakteristiku veřejné podpory,“ řekl Bláha. Na každé poskytnutí voucheru se podle něj začalo pohlížet jako na přijetí dotace, což celou administrativu programu velmi zkomplikovalo. „Pro nás se ten program pak stal jakousi černou můrou,“ uvedl. Program podle něj plní účel u menších lázní například na Karlovarsku, pro větší je komplikací.