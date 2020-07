Koronavirus ONLINE: V Česku rázem o 1775 nakažených méně. Prymula zmínil problém s údaji

Vláda má podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška v pondělí projednat možnost, že by projekt chytré karantény znovu řídila armáda. Pochybnosti o funkčnosti chytré karantény vyjádřili nejen opoziční politici, ale i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). I podle něj by se chytré karantény měla znovu ujmout armáda.

„Chytrá karanténa funguje, je co zlepšovat samozřejmě. My budeme dneska diskutovat s armádou o tom večer. Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by znovu oni neměli to celé řídit,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle něj je ale za chybou to, že se nedaří propojit IT systémy s hygienickými stanicemi.