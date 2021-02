Koronavirus ONLINE: V Česku dochází covidová místa na JIP. A Babiš na jednání v Polsku

Epidemiolog Rastislav Maďar varuje před rozvolněním v Česku. Podle něj není ani trochu vhodná situace na to, aby se děti začaly vracet do škol. Otevření obchodů, které navrhne vládě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), se podle Maďara Česku vymstí. Řekl to v pořadu Interview ČT24. „Stále nám chybějí masivnější testovací kapacity, stále není vyřešená jednoduchá dostupnost testů. Lidé se vyhýbají karanténnímu záchytu, už nemají ochotu opatření dodržovat. Když se otevře z důvodů jiných než odborných, čili když bude tlak politický nebo komerční, za stávající situace nám to virus škaredě vrátí,“ varuje Maďar.