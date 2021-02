Koronavirus ONLINE: V Česku dochází covidová místa na JIP. A 12 486 případů za úterý

Při dotazu na to, zda vláda přece jen neuvažuje o požádání o pomoc německé strany, se premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na summit V4 do Polska nechal slyšet: „Pane redaktore, prosím vás, já už to řeknu po desáté ještě jednou. Včera znovu jsem volal paní koordinátorku v Karlovarském kraji paní Uhíkovou a ptám se jí: Potřebujete pomoct? Dělám to každý den. Pokud mi řekne, že ano, já okamžitě zavolám saského premiéra Kretschmera, se kterým jsem o tom mluvil opakovaně a on mi opakovaně říká: řekněte nám, kolik lidí chcete přesunout k nám. Toto nenastalo. Vy tady stále opakujete, že my jsme nepožádali. Pokud nás nepožádá Karlovarský kraj – a nepožádal – tak nemáme co zařizovat. Já, pokud mě požádaj, tak okamžitě budu kontaktovat naši konzulku v Mnichově a saského premiéra a samozřejmě to budeme řešit. Tady stále někdo opakuje, že my nechceme. Není to pravda. Já jsem připraven samozřejmě to řešit. Ale pokud nás nikdo nepožádá, jak to máme řešit? Prosím vás, je potřeba se ptát paní koordinátorky a některé vyjádření lidí z toho kraje. Podle mého názoru nevědí, jak to funguje a ten rámec je vytvořen. Německo bude solidární s námi, ale pokud nemám ten požadavek, tak to nemůžu řešit. V momentě, když mi řekne koordinátorka: potřebuji převézt tolik pacientů, okamžitě volám do Německa a budu to zařizovat. Toto ještě nikdy nenastalo.“