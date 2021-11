Koronavirus ONLINE: Už 2300 hospitalizovaných v Česku. Převažují dál neočkovaní

Děkujeme, že jste sledovali dění kolem epidemie koronaviru s námi. O novinkách ze světa i ze zahraničí vás budeme informovat i zítra, prozatím ale přinášíme stručný přehled z dnešního dne. Nejdříve z domova:

Za středu v Česku přibylo 9460 nově prokázaných případů onemocnění covid-19. Bylo to o 450 méně než v úterý, ale o 3600 případů více než před týdnem. Hospitalizovaných je 2300 lidí infikovaných novým typem koronaviru, nejvíc za poslední půlrok. Přibývá také úmrtí. V úterý zemřelo poprvé od půlky května více než 30 lidí s covidem za jediný den.

Zástupci ministerstva a AntiCovid týmu koalice Spolu se budou scházet pravidelně, zřejmě každý čtvrtek. Po dnešním společném jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Obě strany se podle něj dnes shodly na tom, že jediným řešením současné situace je očkování. Shoda podle Vojtěcha byla i na dalším zapojení armády do Chytré karantény. AntiCovid tým uvedl, že si od Vojtěcha vyžádal plán nadcházejících opatření, která v pondělí projedná vláda, a také dlouhodobý plán.

Lockdown, neboli uzavření celé společnosti, podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové není v plánu, dokud nebude vyhlášen nouzový stav. Na Vánoce podle ní predikce, že by byl nutný, nejsou. Případně by se omezily služby jeden na jednoho a hromadné akce, řekla dnes novinářům po jednání centrálního řídícího týmu.

Ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR. Na menších budou i nadále možné.

Posilující dávku očkování proti covidu dostalo do středy 288.781 lidí, tři čtvrtiny z nich jsou starší 60 let. Zájem roste, ve středu ji dostalo přes 22.400 osob, od pondělí více než 59.000. Vyplývá to z dat o očkování.

Ministerstvo zdravotnictví zatím nemá kompletní výsledky pondělního testování ve školách, podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové má úřad hlášení asi z 92 procent škol. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) se v některých případech čeká na výsledky potvrzujících PCR testů.

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že by dokoupilo takzvané protilátkové léky, které chrání nakaženého covidem-19 před těžkým průběhem nemoci. Zájem o ně se v posledních dnech zvýšil. Ministerstvo sleduje také to, zda Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) schválí pro použití lék ve formě tablety, který by byl prvním ústně podávaným lékem proti covidu v EU.

Bez dalších opatření hrozí podle odborníků z Centra pro modelování společenských a biologických procesů BISOP znovu v řádu týdnů zahlcení nemocnic pacienty s covidem-19. Je proto podle nich potřeba omezit kontakty a urychlit očkování, pomůže také větší vymáhání kontroly potvrzení o testu, očkování či prodělané nákaze (O-T-N). Uvedli to v situační zprávě na webu.

Od 1. prosince budou upravená pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou podle Svrčinové pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Jeskyním v Česku letos ubylo návštěvníků, důvodem byla omezení kvůli koronaviru. Všech 14 zpřístupněných krasových jeskyní si letos do začátku listopadu prohlédlo 467.000 návštěvníků, loni jich bylo za stejné období téměř 528.000. Důvodem poklesu bylo uzavření jeskyní do konce května kvůli covidu-19 i to, že návštěvníci museli mít v podzemí, tedy v uzavřených prostorách, podle nařízení vlády po celé léto roušky.

Hygienici, kteří kontrolují dodržování protiepidemických opatření v restauracích a dalších provozovnách, zatím mnoho problémů neobjevili. Restauratéři i hosté většinou nařízení dodržují. Provozovatelé si ale stěžují na to, že tento týden klesla návštěvnost a s ní tržby. Připisují to právě nutnosti prokazovat se dokladem o bezinfekčnosti při příchodu do podniku. Komplikace mají také některé hygienické stanice, které jsou na hraně možností.

Možnosti nechat se bez registrace naočkovat proti covidu-19 přímo na Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku využilo ve středu 72 lidí. Další příležitost budou mít zaměstnanci těžební společnosti OKD i jejich příbuzní ve středu příští týden. Firma těží už jen ve dvou šachtách Dolu ČSM, kde se má těžit minimálně do konce příštího roku. Pracuje tam přes 3500 lidí, očkovaných je i s dodavatelskými pracovníky zatím přes 70 procent z nich.