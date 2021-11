Koronavirus ONLINE: Utrum pro neočkované Čechy od půlnoci. A za falešné certifikáty až tři roky

Plošné testování ve firmách a školách může podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové způsobit to, že výsledky potvrzujících PCR testů budou lidem chodit později, jak uvedla v ČT. Nyní mají být do 48 hodin. Podle Kuby na to nejsou testovací kapacity.

Epidemiolog a hradní poradce Roman Prymula upozornil na to, že kdyby se k podání posilující dávky přihlásili poté všichni, kteří na ni budou mít nárok, mohlo by to očkovací centra zahltit. „Jestli zkrátíte lhůtu na pět měsíců, zase vzniknou obrovské fronty na očkování,“ míní hejtman Martin Kuba (ODS).