Koronavirus ONLINE: Úprava bezplatných testů, konec zákazu školních výletů a další rozvolnění

Arenberger při dotazu, proč vláda neotvírá interiéry restaurací a další provozy již nyní, když je incidence pod 50 případů na 100 tisíc obyvatel, odpověděl, že vláda preferovala, aby se dostala především většina dětí do škol. "My bychom si rádi nechali alespoň 10denní rezervu na to, abychom viděli, jestli to nějakým způsobem nehne s epidemiologickou situací - a pokud ne, tak určitě zase vesele dál otevřeme další provozy," řekl ministr.

Vicepremiér Havlíček podotkl, že se původní plány změnily. "Je to o tom, že dneska je poměrně velká dávka toho, co se uvolňuje. Uvolňuje se ubytování nikoliv v režimu 25 procent, ale v režimu 100 procent, což je trochu rozdíl vůči původnímu plánu a myslíme si, že je to správné," uvedl. Zmínil i uvolnění všech škol (tedy konec rotací) a také vyšší množství lidí na kulturních akcích. Nevyloučil, že se k dalším dílčím rozvolněním přistoupí nikoli 14. června, ale už 7. června.