Koronavirus ONLINE: U českých hranic rekordně bují nákaza. Nemoc se šířila i v pěveckém sboru

Zástupci parlamentních stran chtějí na středečním jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) o hlasování z karantény znovu žádat o zvýšení odměn pro členy volebních komisí. Anketa ČTK potvrdila, že strany odmítají možnost zavedení zmocněnce, který by vhodil do urny hlasovací lístek za voliče v karanténě. Vítají naopak zřízení speciálních okrsků v domovech seniorů, které by mohly být uzavřené kvůli epidemii koronaviru. U hlasování z auta a výjezdních komisí mají výhrady, o kterých chtějí ještě diskutovat, většinově tyto novinky přijímají.