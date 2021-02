Koronavirus ONLINE: Tvrdší metr na cesty do Česka. A Babiš letí do Maďarska kvůli Sputniku

Děkujeme za pozornost našemu online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě. Pátek 5. února přinese především jednu novinku pro cestování. Do cestovatelského semaforu se zařadí tmavě červená, jež bude označovat země, ze kterých budou moci lidé cestovat do Česka jen za podmínky předchozího PCR testu, následné pětidenní karantény a dalšího PCR testu po příjezdu. Vše by měl pak doplnit respirátor.