Koronavirus ONLINE: Třetí dávka pro 60+ po pěti měsících už od pondělí. A omikron i v ČR

„Vážený pane prezidente, děkuji vám, že jste mě v této složité situaci na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny jmenoval předsedou vlády v ČR. Děkuji vám také, že jsem měl možnost předat vám seznam kandidátů a kandidátek, které podle článku 68 Ústavy ČR navrhuji na členy nové vlády. Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná, stabilní. Máme k tomu zavazující mandát od občanů,“ uvedl Petr Fiala po svém jmenování premiérem.

„Mohu vám slíbit, že udělám všechno pro to, aby to byla vláda změny pro budoucnost, aby to byla vláda, která provede tuto zemi tou složitou aktuální situací, vyřeší palčivé problémy, které nás dnes sužují, ale která také provede potřebné změny pro dobrou budoucnost našich občanů a jejich dětí. Vážený pane prezidente, věřím v naší dobrou spolupráci a ještě jednou vám děkuji,“ dodal Fiala.

Akt jmenování předsedy vlády ukončil závěrečným slovem kancléř Vratislav Mynář, Miloše Zemana zdravotník ve „skafandru“ opět odváží.

