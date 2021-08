Koronavirus ONLINE: Třetí dávka dostala zelenou v USA. A expert vychválil mixování vakcín

Jako motivace k očkování dva dny volna stačit nebudou, myslí si epidemiolog Roman Prymula.

„Jako motivace k očkování se používalo leccos. Je jasné, že pro seniory to asi nebudou tenisky nebo něco podobného. Řada zemí přistupuje k tomu, že používá i různé finanční benefity. Možná by se to vyplatilo více než dny volna,“ navrhl v Novém dni na CNN Prima News.

„Už byla vyčerpána řada možností. Jak negativní, tak pozitivní motivace. Ukazuje se, že je už určité procento osob, které se očkovat nechce,“ podotkl.