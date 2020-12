Koronavirus ONLINE: Tlačenice na Staromáku, útok na hospody. A Babiš vytkl Blatnému chybu

Babiš: Nechceme omezovat svobodu lidí a sledovat je, nikdo nepřemýšlí totalitně

Premiér Babiš dnes ve Sněmovně čelil dotazu na to, zda bude mít hygiena nové pravomoci. Udeřila na něj totiž poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra): "V pondělí proběhla všemi médii zpráva, že vláda chce zavádět nový centrální úřad státní hygienické služby spadající pod Ministerstvo zdravotnictví, které má mít možnost i bez nouzového stavu rozhodovat o zavření obchodů, škol a získat také pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoli občana v případě, že někdo vyhodnotí, že je údajný uživatel nakažený (...) Ministr zdravotnictví Blatný tvrdí, že je to něco, po čem my všichni voláme." Tázala se Babiše, zda chce zavést "speciální úřad na šmírování lidí a omezování lidských svobod".

"Paní poslankyně, určitě nechceme. Nechceme a nepodpoříme žádný zákon, který by omezoval osobní svobody jednotlivce nebo umožňoval sledování našich spoluobčanů. Je to jednoznačné pochybení Ministerstva zdravotnictví. Pan ministr je tam nový, samozřejmě řeší covid, neměli to vůbec dávat ven. My jsme to odmítli na vládě, vrátili a samozřejmě je to zákon, který bude tady diskutován. A vy všichni ho budete tady tvořit a měnit, my jsme menšinová vláda. Takže to, co říkáte, určitě nechceme, odmítáme!" ujišťoval Babiš.

Majerová Zahradníková však přemítala, že "někdo přemýšlí totalitně" a Babiš by si měl s ministrem Blatným promluvit, aby neobhajoval něco, co premiér nechce.

"Já znovu opakuji, že to byla chyba. Nikdo nepřemýšlí totalitně, ale chtěl zkrátka mít nějakou kompetenci z hlediska trasování a ochrany zdraví lidí. Takže já znovu opakuji, že to není, vláda to neprojednávala. Musí to být v připomínkovém řízení. A samozřejmě takové úvahy jsou nepřijatelné," dodal Babiš.