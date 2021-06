Koronavirus ONLINE: Testy i po dovolené v Česku, navrhne Vojtěch. A Tunisko na semaforu zčerná

Polsko uvažuje o povinném očkování proti covidu pro některé skupiny

Polská vláda uvažuje o zavedení povinnosti očkování proti covidu-19 pro určité skupiny. Dnes to řekl místní ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Zdůraznil však, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo. "Mluvíme o takovém scénáři, kdy by se případně povinnost očkování vztahovala na ty skupiny, kterým hrozí obzvláště těžké dopady onemocnění covid-19," řekl Niedzielski s tím, že jde hlavně o seniory. Další skupinou, která by mohla mít vakcinaci nařízenou, jsou zdravotníci.