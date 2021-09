Koronavirus ONLINE: Testování očkovaných nebude. A Izrael začne uznávat covid pasy EU

Jihomoravský kraj plánuje v příštích třech letech navýšit podporu kulturních akcí. Letos na ně dal 88 milionů korun, každý další rok by měla podpora přesáhnout 100 milionů. ČTK to řekl hejtmanův náměstek František Lukl (STAN). Podle něj by měli mít pořadatelé akcí větší jistotu podpory a zároveň to považuje za podporu nejen kultury, ale i části průmyslu. Peníze by mohly jít například na akce jako třeba Jazz fest Brno nebo festival Pop Messe.

Podle něj je navýšení potřeba, protože kultura bývala takovou „chudou Popelkou“. „Je to částečně i podpora průmyslu. Kdo jde na akci nebo do divadla, jde předtím například k holiči, koupí si šaty nebo jde na pohoštění do restaurace. S organizací kulturní akce jsou tedy spjaté i další ekonomické aktivity, které přináší pozitivní hodnotu, ať už je to v DPH nebo jinak. Lidé si po koronaviru navíc osvěží ducha, ale je to i osvěžení lokální ekonomiky,“ řekl Lukl.