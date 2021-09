Koronavirus ONLINE: Studenti v Česku mají i čtyři dávky vakcíny. A tempo očkování zpomalilo

Očkovat proti covidu-19 jedno procento populace trvá v září deset dní, v červenci na to stačil jeden den. Za posledních pět dní se pak míra proočkovanosti populace zvýšila jen o dvě desetiny procenta. Vyplývá to z dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. K hranici 75 procent, kterou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) stanovil jako cíl, kdy by bylo možné ve vnitřních prostorech a hromadné dopravě odložit respirátory, zbývá ještě skoro 20 procent.

Podle molekulárního imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR ale u varianty delta nového typu koronaviru není možné s takzvanou kolektivní imunitou počítat. „Učebnicový pojem kolektivní neboli stádní imunita znamená, že jakmile je proočkovaných třeba 80 procent populace, tak ti očkovaní už nemůžou být infikováni a dál virus roznášet. A těch zbývajících 20 procent je tak nepřímo chráněno, protože virus nemá dostatek příležitostí,“ řekl ČTK.

Klasické kolektivní imunity proto podle něj nejde dosáhnout, ale odhaduje, že očkovaných spolu s lidmi, kteří už nákazu prodělali, může být až 90 procent. „Proto jsou současná čísla hospitalizovaných a lidí na JIP tak dobrá,“ dodal. K dnešnímu dni je v nemocnici 164 pozitivně testovaných, 27 z nich ve vážném stavu a počet se za poslední dva týdny výrazně nemění.