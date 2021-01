Koronavirus ONLINE: Skóre PES kleslo na čtyřku. A Blatný po skandálu připustil konec šéfa SZÚ

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyloučil, že by v Česku byli kvůli počtu nemocných s covidem-19 lékaři nuceni vybírat, kterému pacientovi poskytnou přístroj či službu a kterému nikoliv. Pokud jsou někde plně zaplněná lůžka, měli by lékaři zajistit převoz do jiného kraje. Pomoc z Německa podle něj není etické a korektní aktuálně využít, protože má víc vytížené jednotky intenzivní péče než Česko.

Blatný se „důrazně ohradil“ proti informacím, že by někde lékaři museli vybírat pacienty, kterým nepomohou na úkor ostatních. „Není pravda, že by v této republice museli lékaři selektovat, a říkám to se vší vážností,“ řekl ministr. Doplnil, že by ocenil, kdyby se podobné nepravdivé informace dál nešířily.

V Česku je podle něj volná pětina lůžkové kapacity. „Ten, kdo by nezajistil převoz do jiného kraje, udělal by něco, co rozhodně nemá dělat,“ uvedl Blatný. Nemá ale informaci o tom, že by se tak dělo. „Kdybych zjistil, že v ČR někdo neposkytuje lékařskou péči osobám, které ji potřebují, musel bych velice rychle a zásadně konat,“ dodal.