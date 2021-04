Koronavirus ONLINE: Skončil lockdown i zákaz vycházení, otevřou školy a Babiš odráží hněv

Mezi jednotlivými kroky při rozvolňování protiepidemických opatření by měly být rozestupy 14 dní, aby vláda mohla vyhodnotit dopady předchozího uvolnění. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Vláda nyní připravuje nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) řekl v pátek, že první varianta nových pravidel by mohla být hotova zhruba za dva týdny. Nepůjde podle něj o tabulku, ale spíš o „balíčky k rozvolňování“.

„Co je důležité, už dopředu říkám, že bychom to chtěli dělat po 14 dnech. To znamená, nikoli kdy tam takzvaně naskočí ten pandemický ukazatel, ale měly by být rozestupy mezi tím rozvolněním vždycky alespoň 14 dní, a to čistě proto, že uvidíme, jak vlastně ta předcházející skupina, jaký měla dopad na to rozvolnění,“ řekl dnes Havlíček.