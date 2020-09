Koronavirus ONLINE: Školáci nasadí od pátku roušky i při hodinách. A večerka pro bary a restaurace

Většina škol zatím kvůli nejisté situaci kolem koronaviru nedomluvila zájezdy a výlety na jaro příštího roku. Pokud to plánují, chtějí smlouvu, kterou budou moct do určité doby zrušit bez storno poplatků. Některé školy již zrušily i zájezdy, které měly být na podzim. Další ale zatím na naplánované školy v přírodě a kurzy odjíždí. Řada škol zároveň omezila jednodenní výlety a akce, jako jsou návštěvy divadel či výstav. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských asociací.

„My se opravdu bojíme. Asi všichni teď čekají na vývoj situace. Málokdo teď domlouvá na jaro pobyty, respektive domlouvají se s nějakými storno podmínkami, dokdy je beztrestně můžeme odřeknout,“ řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Ředitelé se podle něj chtějí vyhnout situaci, která nastala letos na jaře, kdy se školy kvůli rušení zájezdů dostaly do sporů s cestovními kancelářemi. Rodiče po školách požadovali vrácení peněz, pořadatelé akcí je ale často nemohli vrátit, protože je již podstoupili svým dodavatelům.