Koronavirus ONLINE: Situace v ČR se zhoršuje, říká Hamáček. Zpřísnění opatření je ve hře

Karlovarský kraj se připravuje na očkování proti covidu-19. V první vlně během čtyř týdnů by mělo do regionu dorazit 3 900 vakcín firmy Pfizer, první dávka by měla přijít do konce roku. ČTK to dnes řekl krajský zastupitel Josef März (VOK). Kraj dále jedná o místech, kde by se mělo začít očkovat.

Kraj by měl získat každý týden 975 vakcín, a to zatím do třetího týdne v lednu. „Musíme ale počítat s tím, že musíme mít dávku pro druhé přeočkování po třech týdnech,“ řekl März. Další dávky podle něj zatím avizovány nejsou. „Nyní řešíme to, i ve spolupráci s ostatními kraji, jestli budeme zřizovat jedno jediné očkovací místo s mobilním týmem, anebo jestli zajistíme centrální logistiku přes karlovarskou nemocnici a zřídíme pravděpodobně tři očkovací pobočky v každém okresním městě,“ dodal.