Koronavirus ONLINE: Šéf SZÚ po skandálu zmínil tlak od Babiše. A do divadla jen s drahými testy?

V Jihomoravském kraji by se lidé starší 80 let mohli dostat na první očkování proti nemoci covid-19 ve středu v záložní nemocnici na brněnském výstavišti. Novinářům to dnes řekl po jednání krajského krizového štábu hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). V pátek se v celé zemi spustí rezervační systém. Ve všech nemocnicích v kraji by mohlo být očkování od 1. února. V domovech seniorů podstoupilo podle Grolicha za dva týdny očkování 2500 klientů a pracovníků.

Registrace seniorů nad 80 let v systému pro očkování začne v pátek v 8:00 na webu nebo na lince 1221. „První očkování veřejnosti by mohlo být na výstavišti příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. V pondělí a úterý se tam budou očkovat ambulantní lékaři,“ uvedl Grolich.