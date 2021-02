Koronavirus ONLINE: Sasko zpřísní vůči pendlerům. A bonus ke karanténě prošel Sněmovnou

Izraelská vláda se snaží urychlit zpomalující se tempo očkování proti covidu-19 plánem, podle něhož by měli jednodušší přístup do restaurací, hotelů či posiloven nebo na kulturní akce očkovaní lidé. Informoval o tom dnes zpravodajský server The Times of Israel. Otevřít posilovny či muzea navrhuje ministerstvo zdravotnictví od 23. února, restaurace pak začátkem března, ovšem pod podmínkou zlepšení epidemické situace a vakcinace určitého procenta obyvatel země.

„Důrazně doporučuji každému, kdo chce opět navštěvovat hotely, posilovny či některé kulturní akce, aby se nechal očkovat,“ vyzval Izraelce tento týden ministr zdravotnictví Juli Edelstein. Uvedl také, že budou brzy zavedeny takzvané zelené pasy, které usnadní očkovaným lidem návštěvu veřejných akcí či cestování bez nutnosti karantény.