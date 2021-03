Koronavirus ONLINE: „Rozvolňovači“ štvou Hamáčka, lockdown hájí. Stav nouze většinu dubna?

„Kdybychom (ve firmách) netestovali, tak ty nakažené nevidíme a ta čísla by klesla už minulý týden. Tím, že jsme objevili několik tisíc nově viditelných nakažených, je dobrá zpráva, protože ti lidé byli identifikováni, neběhají po firmách a nešíří tu nákazu,“ řekl na tiskové konferenci předseda ČSSD, ministr vnitra a šéf ÚKŠ Jan Hamáček. Podle něj jde o důkaz toho, že testování ve fimách je úspěšný projekt.

Stávající opatření fungují, míní Hamáček. Udržet by chtěl nadále i omezení pohybu mezi okresy. „Jsem přesvědčen, že ta čísla zejména z posledních 3 dnů ukazují, že ten trend se konečně otočil,“ uvedl na tiskovce Lidovém domě. Očekává, že se pokles počtů nakažených postupně promítne i do obsazenosti nemocnic. „Je potřeba v těch nastavených opatřeních vydržet a v tom trendu pokračovat,“ vyzval. „Ozývají se notoričtí rozvolňovači, kteří by zase chtěli co nejrychleji rozvolnit. Já si myslím, že by to byla zásadní chyba,“ dodal Hamáček.