Koronavirus ONLINE: Roušky se vrací i do škol a na pracoviště. A nákaza u Pirátů

České aerolinie (ČSA) zrušily kvůli současné epidemiologické situaci až do konce září lety do čtyř destinací, konkrétně do Budapešti, Londýna, Frankfurtu a Helsinek. Upozornil na to server zdopravy.cz. ČSA zároveň se sesterskými aerolinkami Smartwings dnes oznámily, že umožní bezplatnou změnu termínu pro všechny letos zakoupené letenky.