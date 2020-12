Koronavirus ONLINE: Restaurace jsou toxičtější, hájí Havlíček zavíračku ve 20:00

"Nemáme z toho radost, ale na druhou stranu vidíme, že ta situace se nelepší, zhoršuje se. A není to o tom, že by restaurace byly obětním beránkem. Udělali jsme to, že jako jediná středoevropská země jsme pustili minulý čtvrtek restaurace a hospody. Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko mají komplet restaurace zavřené," hájí opatření o zavřených restauracích od 20:00 vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

"Podstatné je to, že skutečně v těchto provozovnách – a nemám z toho radost, protože jsem to byl do značné míry já, kdo prosadil, že restaurace budou mít otevřeno – byl v pozdních hodinách problém. Nebyly to jednotky, nebyly to desítky, byly to stovky, možná dokonce někdy i tisíce restaurací, když se člověk prošel večer a viděl, že nedodržují počty lidí ve smyslu kapacity restaurace," pokračuje pro iRozhlas.cz.

"Nemáme přesné počty, ale bylo to patrné. Bylo zřejmé, že tam, kde lidé sedí po osmé nebo deváté hodině a konzumuje se alkohol, tak to vzbuzuje větší sociální kontakt. A bohužel nekončilo to úplně dobře. Že restaurace jsou v tomhle toxičtější, o tom není nejmenší pochyb," dodal.