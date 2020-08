Koronavirus ONLINE: Rekordních 4729 nakažených v ČR. A polární loď v karanténě

Mezi vyhledávané zajímavosti Žďárských vrchů se zařadila japonská kamenná zahrada ve Sněžném. Na půlhektarovém pozemku ji u svého domu vytvořil Pavel Šimon. „Když někdo projde zahradou a řekne, že se mu to líbilo, že se uklidnil, tak to je takový klid v duši, tak to má být,“ řekl Šimon ČTK. Podotkl, že kvůli koronaviru ustaly návštěvy mezi březnem a květnem. „Teď zase chodí hodně lidí, každý den třeba sto,“ řekl.