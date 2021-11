Koronavirus ONLINE: Rekordních 25 864 případů za úterý. Babišova vláda chystá další opatření

Plošné testování na covid-19 v základních a středních školách je nedostatečné. Mělo by se týkat všech žáků, nejen těch očkovaných. Novinářům to dnes řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Zdůvodnil to tím, že nejvíce nově nakažených je právě ve věkové kategorii do 18 let. Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne platí ve školách každé pondělí až do konce února povinnost testování. Netýká se těch, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní, nebo těch, kteří v posledních šesti měsících nákazu prodělali.

„Minimálně měsíc je známo, že nálož ve školách je. Epidemie se šíří jak mezi neočkovanými, tak mezi očkovanými. Jestli jsme chtěli zachytit nějaký vývoj v kategorii dětí a studentů, tak by se nemělo mezi nimi rozlišovat,“ řekl Červíček. Nákaza se šíří také v pobytových službách sociální péče.