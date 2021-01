Koronavirus ONLINE: Rakousko zavírá Čechům hranice. A vláda povolí prodej pastelek pro školáky

Záložní nemocnice začnou sloužit pro pacienty s nemocí covid-19, jen kdyby se kapacita lůžek v nemocnicích v zemi blížila vyčerpání. Zatím je volná asi z 20 procent a vypadá to, že se křivka nákazy v populaci stáčí dolů, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj čeká nemocnice výrazná zátěž další týden, pak by mohla čísla klesat i tam. Blatný to řekl při návštěvě záložní nemocnice na výstavišti v Brně, jež funguje jako velkokapacitní očkovací centrum.

Záložní nemocnice je kromě Brna i v Praze na Výstavišti. „Tyto záložní nemocnice nechceme ukončovat. Jejich aktivace je dána volnou kapacitou standardních a JIP lůžek v České republice. Je stále na 20 procentech, i když je pravda, že je to nerovnoměrně rozmístěné,“ uvedl Blatný. Zmínil problémy v chebské nemocnici, jež převezla některé pacienty do jiných krajů kvůli chybějícím kapacitám.

Křivka nákazy se podle Blatného možná otáčí. „Výraznou zátěž nemocnic můžeme předpokládat dalších sedm až deset dní a pak by to mohlo klesat i tam. Tím pádem se snižuje i pravděpodobnost aktivace záložních nemocnic,“ odhadl Blatný. To podle něj neznamená, že nemocnice nebudou dál vytížené, podle ministra je třeba jim ulehčit.