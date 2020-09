Koronavirus ONLINE: Prymula přitvrdil. Hospody jen do 22:00. A další trable pro dovolenkáře

Uzavření prvního stupně základních škol nepřichází příliš v úvahu, další stupně jsou věcí jednání. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Případná opatření by se ale měla týkat konkrétních lokalit, neměla by být zaváděna plošně. Doporučení ředitelského volna na tento pátek Prymula zdůvodnil tím, že by čtyřdenní interval s méně kontakty mezi lidmi mohl vést k oploštění nárůstu počtu nakažených.

„Uzavírání prvního stupně nepřichází příliš v úvahu. Bylo by to opatření, které by zásadním způsobem ohrozilo návazné procesy, protože s těmito dětmi musí zůstat doma rodiče. Došlo by k tomu, že by bylo ohroženo zdravotnictví, sociální sféra a podobně. Co se týká dalších, je to věc jednání a bude to věc vývoje v konkrétní lokalitě, plošné by to nemělo být,“ řekl ministr.