Koronavirus ONLINE: Prymula místo Vojtěcha, Babiš žádá zodpovědnost. A skok v počtu obětí v ČR

Projev Andreje Babiše glosují politici na sociálních sítích. Nejčastěji padají označení jako prázdný. Připojil se i šéf ODS. „Bezradný a bezobsažný projev. Jeho jediným cílem bylo nějak napravit špatný dojem z chaosu, který premiér a vláda způsobili. Na tom, co premiér označil za úkol do budoucna, měla vláda pracovat od května a dnes to mělo být dávno připraveno,“ napsal Petr Fiala.

